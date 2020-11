Nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl sieht Bundesaußenminister Maas Chancen für "mehr Miteinander und weniger Gegeneinander auf der internationalen Bühne". Wirtschaftsminister Altmaier hofft auf eine Verbesserung der Handelsbeziehungen und weniger "America first". Kanzlerin Merkel will sich am Vormittag zum Wahlausgang äußern.

"Von Herzen" gratuliert hatte Merkel Biden schon am Wochenende. Nun wird erwartet, dass sie sich auch inhaltlich positionieren wird. Außenminister Maas sagte heute früh im Deutschlandfunk, aus seiner Sicht ergäben sich mit dem künftigen US-Präsidenten Biden "viele neue Chancen" in der Zusammenarbeit. Biden sei ein überzeugter Multilateralist. Mit ihm werde vermutlich nicht alles anders, aber vieles besser. Die ersten großen Herausforderungen seien die Bewältigung der Corona-Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel.

Handelspolitik "zurück in geordnete Bahnen"?

Altmaier sagte im Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass es unter dem künftigen Präsidenten Biden eine Rückkehr zu einem stärker multilateralen Ansatz und weniger einseitige Entscheidungen geben werde. Das Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten habe in der Vergangenheit gelitten - etwa durch Strafzölle, betonte der CDU-Politiker. Nun erwarte er, dass die internationale Handelspolitik wieder in geordnete Bahnen zurückkkehre. Notwendig dafür sei ein Industriezollabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Ein entsprechendes Angebot liegt laut Altmaier auf dem Tisch.

Trump erkennt Bidens Wahlsieg weiterhin nicht an

Biden war am Samstag von zahlreichen US-Medien zum Wahlsieger erklärt worden. Der amtierende Präsident Trump erkennt dies nicht an und macht weiterhin unbewiesene "Betrugsvorwürfe" geltend. In mehreren Tweets stellte Trump außerdem das seit Jahrzehnten etablierte System in Frage, wonach in den USA große Medienhäuser das Ergebnis der Präsidentenwahl verkünden. Grundlage sind Prognosen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.