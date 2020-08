Sollte der demokratische US-Politiker Biden die Präsidentschaftswahl im November gewinnen, will er die kalifornische Senatorin Harris zu seiner Stellvertreterin machen. Wer ist Kamala Harris und wofür steht sie? Ein Überblick.

Der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hatte die 55-jährige Harris am Abend als "running mate" nominiert. Damit dürfte erstmals eine schwarze Frau Teil einer US-Präsidentschaftskandidatur werden. Harris bezeichnete ihre Nominierung auf Twitter als Ehre. Sie werde alles dafür tun, um Biden bei der Wahl am 3. November zum Oberbefehlshaber zu machen. Er könne das amerikanische Volk einen und als Präsident ein Land aufbauen, das den amerikanischen Idealen gerecht werde.

Ursprüngliches Ziel: Trump herausfordern

Die Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners verfügt über große politische Erfahrung: Die 55-Jährige war jahrelang Generalstaatsanwältin und damit Justizministerin von Kalifornien. Seit 2017 vertritt sie den Bundesstaat im Senat - als zweite schwarze Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten.



Ursprünglich wollte Harris selbst Präsidentin werden, zog sich aber im Dezember 2019 aus dem Feld der demokratischen Bewerber zurück. Während der Vorwahlen sorgte sie mit Attacken gegen Biden für Aufsehen. Sie warf ihm in TV-Debatten vor, sich wohlwollend über Senatoren geäußert zu haben, die vor Jahrzehnten die Rassentrennung befürwortet hatten. Nach ihrem Ausstieg aus dem Vorwahlrennen versöhnten sich beide aber offiziell und Harris stellte sich hinter Biden.

Schwarze Hautfarbe als Wahlargument

Dass Harris eine Schwarze ist, könnte Bidens Kandidatur um das Präsidentenamt Auftrieb verleihen. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz im Mai hat zu einer intensiven Debatte über Rassismus und Diskriminierung von Schwarzen in den USA geführt.



Allerdings fuhr Harris als Generalstaatsanwältin von Kalifornien in vielen Themen eine harte Linie - und ist deswegen beim progressiven Demokraten-Flügel umstritten. In ihrer Zeit als Staatsanwältin sprach sich Harris zwar gegen die Todesstrafe aus, setzte sie jedoch später im Amt konsequent um. Einige ihrer Entscheidungen standen aus der Sicht von Kritikern nicht im Einklang mit Harris' Versprechen, im "kaputten" Strafjustizsystem Reformen durchzusetzen.

Reaktionen auf Harris' Nominierung

Biden würdigte Harris als "furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann". Er sei "stolz, sie jetzt als meine Partnerin in diesem Wahlkampf zu haben", schrieb der 77-Jährige auf Twitter. Er hob hervor, dass Harris als Generalstaatsanwältin es mit Großbanken aufgenommen, sich für Arbeiter eingesetzt und "Frauen und Kinder vor Missbrauch geschützt" habe.



Der frühere US-Präsident Obama lobte Bidens Entscheidung. Dieser habe nun die "ideale Partnerin" an seiner Seite. Harris sei auf das Amt der Vizepräsidentin mehr als vorbereitet.



Die 2016 gegen Trump unterlegene Ex-Präsidentschaftskandidatin Clinton äußerte sich "begeistert". Harris habe ihre Führungsqualitäten bewiesen und werde eine starke Partnerin für Biden sein.



Kritik kam dagegen - wenig überraschend - von US-Präsident Trump. Er erklärte, Harris habe sich während politischer Debatten im Verlauf der Vorwahlen mehrfach respektlos gegen Biden gezeigt. Wörtlich nannte er sie die "gemeinste, schrecklichste, respektloseste Senatorin". Auf Twitter veröffentlichte Trump ein Video. Darin wird von Harris das Bild einer radikalen Linken gezeichnet, die bereitstehe, Biden zu beerben und Steuern massiv zu erhöhen.

Der weitere Weg zur (Vize)-Präsidentschaftskandidatur

Biden und Harris sollen kommende Woche auf einem Parteitag der Demokraten formell zum Kandidaten-Duo gekürt werden. Wegen der Corona-Pandemie findet das Treffen überwiegend online statt.



Sollte Biden die Präsidentschaftswahl am 3. November gewinnen, wäre er bei seinem Amtsantritt im Januar 2021 bereits 78 Jahre alt. Als Vizepräsidentin könnte Harris weiter an Ansehen gewinnen und versuchen, ihr ursprüngliches Ziel zu erreichen: das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten.