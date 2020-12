Sechs Wochen, nachdem die Bürgerinnen und Bürger in den USA ihre Stimme abgegeben haben, folgt heute der formale Akt der Präsidentschaftswahl: Das sogenannte Electoral College tritt zusammen, um den künftigen Präsidenten zu bestimmen. Wir erklären, wie das Verfahren funktioniert.

Bei der Präsidentenwahl in den USA werden die Amtsinhaber nicht direkt gewählt. Am 3. November wurde das "Electoral College" bestimmt, also 538 Wahlleute aus allen 50 Staaten, die nun den Präsidenten wählen.



Die Wahlleute wählen stellvertetend für die Bevölkerung und geben ihre Stimmmen bei den Treffen in ihren jeweiligen Bundesstaaten auch so ab, dass sie den dortigen Ergebnissen der Wahl vom 3. November entsprechen. In fast allen Bundesstaaten (außer Maine und Nebraska) bekommt der Sieger alle Stimmen der dortigen Wahlleute. Den amtlichen Ergebnissen zufolge entfallen auf den Herausforderer der Demokraten, Biden, 306 Wahlleute und auf den republikanischen Amtsinhaber Trump 232 Wahlleute. Das Ergebnis wird offiziell am 6. Januar im Kongress bekannt gegeben.

Stimmzettel werden unterschrieben

Alle Wahl-Frauen und -Männer bekommen einen eigenen Stimmzettel, der nach der Abstimmung auch unterschrieben werden muss. Anschließend wird er an Vizepräsident Pence in seiner Funktion als Präsident des US-Senats übermittelt. Kopien gehen an den Staatssekretär des Bundesstaates, den Vorsitzenden Richter des Bezirks, in dem die Wahlleute zusammenkommen, und an das Nationalarchiv der USA in Washington. Ausgesucht werden die Wahlleute von den Parteien: In Bundesstaaten, in denen die meisten Wähler für den demokratischen Kandidaten gestimmt haben, sind es also linientreue Demokraten und in Staaten mit republikanischer Mehrheit linientreue Republikaner.

Formaler Akt - diesmal unter besonderer Beobachtung

Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon berichtet aus Washington, dass die Wahlleute grundsätzlich an die Ergebnisse gebunden sind. In 33 Staaten sei dies gesetzlich verankert, in 17 Staaten nicht. 2016, als Trump zum Präsidenten gewählt wurde, habe es sieben Abweichler gegeben. Möglicherweise gebe es in diesem Jahr wieder Wahlleute, die sich nicht an das Ergebnis hielten. Allerdings sei Bidens Vorsprung zu groß, als dass dies noch etwas an dessen Sieg ändern könnte. Es sei ein formaler Akt, bei dem aber dieses Mal besonders genau hingeschaut werde - unter anderem könne man die Wahl im Livestream verfolgen.



Der republikanische Amtsinhaber Trump zweifelt Bidens Wahlsieg an und weigert sich, seine Niederlage einzugestehen. Das Trump-Lager ist mit Dutzenden Klagen gegen das Wahlergebnis gescheitert, zuletzt auch vor dem Supreme Court. Mit einem Einlenken Trumps sei nicht zu rechnen, sagt Doris Simon.



Joe Biden soll am 20. Januar in Washington als Präsident vereidigt werden.

