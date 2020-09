In der Nacht zu Mittwoch treffen sich US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden zum ersten TV-Duell des Präsidentschaftswahlkampfs. Fünf Fragen und Antworten zur bevorstehenden Debatte.

Wie viele TV-Duelle gibt es?

Das erste von drei TV-Duellen findet am 29. September um 21 Uhr Ortszeit (3 Uhr MESZ) in Cleveland im Bundesstaat Ohio statt. Weitere Debatten wird es am 15.Oktober in Miami, Florida und am 22. Oktober in Nashville, Tennessee geben. Am 7. Oktober debattieren Vizepräsident Mike Pence und Bidens Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, ebenfalls live im TV.

Wie läuft das erste Duell ab?

Die 90-minütige Sendung wird sechs Teile à 15 Minuten haben, ohne Werbeunterbrechungen. Sie beginnt ohne Eröffnungsreden der Kandidaten mit der ersten Frage an Präsident Trump. Moderiert wird das Duell von Chris Wallace vom Sender Fox News. Zwar gilt Fox News als dem Präsidenten Trump zugeneigt, doch Moderator Chris Wallace gilt als moderat. Für Aufsehen sorgte etwa ein Interview mit Wallace und Trump im Juli, in dem der Moderator den Präsidenten mehrere Male mit seinen Fragen herausforderte. Wallace kündigte im Vorfeld des TV-Duells an, er wolle sich so unsichtbar wie möglich verhalten.

Was wird im Mittelpunkt stehen?

Die offizielle Liste der Themen, die debattiert werden sollen, umfasst sechs Punkte. Darunter unter anderem die wirtschaftliche Lage der USA, Rasse und Gewalt in US-Städten, sowie die Corona-Pandemie.



Aus dem Wahlkampf-Team des demokratischen Kandidaten heißt es, Biden werde sich auf das vermeintliche Versagen Trumps in der Corona-Krise konzentrieren. Biden selbst erwartet direkte Angriffe auf seine Person vom US-Präsidenten. Trumps Kommunikationsdirektor Tim Murtaug sagte, die Hauptbotschaft des republikanischen Präsidenten werde sein, dass Joe Biden extrem linke Positionen vertrete.



Joe Biden hat sich vor dem Duell einige Tage zurückgezogen und mit seinem Wahlkampfteam für das Duell trainiert. Trump hingegen hat laut eigener Aussage nicht gesondert für die TV-Debatte geübt.

Welche Bedeutung hat das TV-Duell für den Wahlkampf?

Präsident Trump steht im Mittel der landesweiten Vorwahl-Umfragen knapp sieben Prozentpunkte hinter Biden. Der Ex-Berater des früheren Präsidenten Obama, David Plouffe, sagte unserem Korrespondenten in Washington, Trump müsse im TV-Duell jetzt angreifen, um die Stimmung zu seinen Gunsten zu drehen. Nach Plouffes Einschätzung ist dieses erste TV-Duell das wichtigste Ereignis im verbleibenden Wahlkampf.



In der Geschichte der TV-Duelle gab es jedoch erst eines, nach welchem sich die Umfragewerte noch einmal signifikant drehten – 1960 nach dem Duell des amtierenden Präsidenten Richard Nixon gegen seinen Herausforderer John F. Kennedy.

Wo ist das TV-Duell zu sehen?

Das ZDF überträgt die Debatte live im TV und als Stream online. Zudem kann man das Duell live auf dem YouTube-Kanal des US-Kabelsenders C-Span verfolgen.



Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.