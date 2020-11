Kann Donald Trump die Auszählung in bestimmten Staaten abbrechen lassen? Wiederholt sich das Drehbuch der dramatischen Wahl aus dem Jahr 2000, als der Oberste Gerichtshof entschieden hat? Hier Antworten auf diese und andere Fragen.

Angesichts des ebenso knappen wie offenen Wahlausgangs hat der bisherige Präsident Donald Trump den Gang zum Supreme Court angekündigt. Doch auch die Demokraten von Joe Biden zeigen sich für einen Rechtsstreit gerüstet. Wird die Wahl also vor Gericht entschieden?

Zuständig sind zunächst einmal die Bundesstaaten

Die 50 US-Bundesstaaten regeln die Präsidentschaftswahl mit jeweils eigenen Vorschriften und Gesetzen. Dafür zuständig sind also weder der Präsident noch der Kongress in Washington. Etwaige Klagen müssten sich daher erst einmal an Gerichte auf Ebene der Staaten richten. Deren Entscheidungen können vor einem für den jeweiligen Staat zuständigen Bundesgericht überprüft werden. Erst ganz zum Schluss käme gegebenenfalls der Supreme Court ins Spiel, der Oberste Gerichtshof der USA.

Kann Trump jetzt vor dem Supreme Court die Auszählung von Briefwahlstimmen abbrechen lassen?

Nein, auch wenn Trump das vor einigen Stunden angekündigt hat, so sieht das die Verfassungsordnung der USA nicht vor. Für Donald Trump gibt es keine erkennbare Handhabe, heute den Supreme Court einzuschalten. Hinzu kommt, dass der Oberste Gerichtshof in den vergangenen Tagen mehrere Klagen letztinstanzlich abgewiesen hat, bei der es um die Behandlung der Briefwahlstimmen im besonders umkämpften Staat Pennsylvania ging.

Wie war es im Jahr 2000?

Im Jahr 2000 hing der Ausgang der Wahl zwischen dem Demokraten Al Gore und dem Republikaner George W. Bush am Ergebnis in Florida. Dort ging es extrem knapp zu. Hinzu kamen Erkenntnisse über technische Probleme bei der Auszählung. Die Demokraten wollten eine umfangreiche Nachzählung per Hand erreichen. Der Rechtsstreit darüber landete schließlich beim Supreme Court. In mehreren formal begründeten Urteilen unterbanden die obersten Richter im Dezember 2000 schließlich eine umfangreiche Nachzählung in Florida. Die Entscheidungen waren damals äußerst umstritten. Ergebnis war ein Vorsprung in Florida von 537 Stimmen, der Bush zum Präsidenten machte.

Wird alles wieder so kommen wie bei Bush gegen Gore?

Der bisherige Präsident Trump verfolgt seit Wochen das Ziel, die besonders in der Corona-Zeit wichtige Briefwahl zu diskreditieren. Der Grund: In den USA wird davon ausgegangen, dass tendenziell eher Anhänger der Demokraten von der Briefwahl Gebrauch machen. Trump mag darauf vertrauen, dass er durch die Ernennung zweier neuer Richter und einer neuen Richterin für eine solide konservative Mehrheit am Supreme Court gesorgt hat.



Beobachter weisen aber darauf hin, dass die Richterinnen und Richter großen Wert auf ihre Unabhängigkeit in politischen Fragen legen. Darüber hinaus haben die US-Demokraten klargemacht, dass sie nicht erneut eine Wahl wie im Jahr 2000 verlieren wollen. Einige meinten, das Lager um den damaligen Kandidaten Al Gore habe den Republikanern damals nicht genug entgegengesetzt. Wohl auch deshalb ist Joe Biden der Rede Donald Trumps heute zuvorgekommen und hat die Wahl öffentlich als nicht entschieden bezeichnet. Daran könnten weder Erklärungen von ihm noch von Trump etwas ändern, betonte Biden.

Was ist, wenn weder Trump noch Biden auf 270 Wahlleute kommt?

Rein theoretisch ist möglich, dass sich die 538 Wahlleute je zur Hälfte auf Trump und Biden verteilen. Sollte es beim Votum der Wahlfrauen und –männer zu einem solchen Patt von 269 zu 269 kommen, dann ist der Kongress am Zug. Das gilt auch für jedes andere Ergebnis im Wahlkollegium, bei dem niemand auf mindestens 270 Stimmen kommt. Das (wohl auch in Zukunft) demokratisch kontrollierte Repräsentantenhaus würde dann den Präsidenten bestimmen. Der Senat dürfte den Vizepräsidenten wählen.

