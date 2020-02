Ein US-Berufungsgericht hat das Verfahren für die Präsidentenwahl in Texas und 47 anderen Bundesstaaten für verfassungsmäßig erklärt.

Die Tatsache, dass dort die Gewinner der meisten Delegiertenstimmen letztlich alle Delegierten aus diesen Staaten zugesprochen bekämen, widerspreche nicht dem geltenden Recht, urteilten die Richter in New Orleans. Ähnliche Fälle werden derzeit auch vor anderen Gerichten verhandelt. Die Kläger argumentieren, dass im ohnehin komplizierten Wahlmännersystem jeder Kandidat proportional so viele Wahlmänner erhalten sollte, wie er Prozente an Stimmen in dem jeweiligen Staat erhalten hat. Das derzeitige System führe dazu, dass sich der Wahlkampf nur auf einige wenige Staaten - die sogenannten Swing States - konzentriere.