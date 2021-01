Der US-Kongress hat die Wahl des Demokraten Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten formell bestätigt. Demnach erreichte Biden die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten. Der amtierende Vizepräsident Pence gab das amtliche Endresultat in einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern bekannt.

Anhänger des scheidenen Präsidenten Trump hatten das Gebäude gestürmt und randaliert. Senatoren und Abgeordnete wurden in Sicherheit gebracht. Bei den Vorfällen rund um das Kapitol kamen nach Angaben der Polizei vier Menschen ums Leben. Eine Frau sei den Folgen einer Schusswunde erlegen, drei seien aufgrund medizinischer Notfälle gestorben. Es gab 52 Festnahmen. Das FBI entschärfte mehrere Sprengsätze. Für Washington wurde eine Ausgangssperre verhängt. Die Nationalgarde war im Einsatz.

Liebesbekenntnis Trumps an seine Anhänger

Trump hatte zuvor in einer Rede seine unbelegte Behauptung von einer gefälschten Wahl wiederholt und seine Anhänger aufgerufen, zum Kongress zu ziehen. Später appellierte er an die Protestierenden, das Gebäude zu verlassen und friedlich zu bleiben. Er sagte wörtlich: "Wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes." Der gewählte Präsident Biden sprach von einem beispiellosen Angriff auf die Demokratie des Landes. Biden soll am 20. Januar als 46. US-Präsident vereidigt werden. Auch in anderen Bundesstaaten wie Kansas, Colorado, Georgia und Oregon demonstrierten Trump-Anhänger vor den Parlamenten, allerdings in wesentlich kleinerer Zahl und meist friedlich. Der frühere Präsident Obama warf Trump vor, zur Gewalt angestiftet zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.