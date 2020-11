Bei der US-Präsidentschaftswahl hat der demokratische Bewerber Biden jetzt auch im Bundestaat Pennsylvania die Führung übernommen.

Nach Berichten von US-Medien liegt er in der laufenden Auszählung nun 0,1 Prozentpunkte vor Präsident Trump. Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten könnte die ausschlaggebende Rolle spielen.



Darüberhinaus liegt Biden in Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin und Michigan vorn. Trump verzeichnet in North Carolina und Alaska einen Vorsprung. Insgesamt kommt Biden bisher auf 253 Wahlleute, Trump auf 213. Wahlsieger wird, wer mindestens 270 Wahlleute auf sich vereint.



Trump ließ in mehreren Bundesstaaten Klagen einreichen, weil er die Auszählungsergebnisse anzweifelt. Beweise dafür legte er allerdings nicht vor. In Michigan, Georgia, Nevada und Pennsylvania wiesen die Gerichte die Anträge bereits zurück.

