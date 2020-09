Vor der US-Präsidentschaftswahl hat die Gesellschaft für bedrohte Völker hohe Zugangshürden zur Abstimmung für indigene Bürger beklagt.

Ohne zügige Reformen könnten viele der knapp fünf Millionen Betroffenen nicht am 3. November ihre Stimme abgeben, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Dies scheitere schon an fehlenden Postadressen, ohne die es keine amtlichen Ausweise und keine Registrierung zur Wahl gebe. Zudem seien die Reservate der Ureinwohner oft schlecht ausgebaut; die Post werde nur anhand von Wegbeschreibungen zugestellt.



Wähler in den USA müssen sich im Vorfeld in ein Register eintragen lassen und dafür ihre Identität nachweisen.

