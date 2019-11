Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg will US-Präsident Trump bei der Wahl 2020 herausfordern.

Der Demokrat kündigte offiziell an, ins Präsidentschaftsrennen seiner Partei einzusteigen. Er wolle Trump besiegen und Amerika wieder aufbauen, teilte Bloomberg mit. Der 77-Jährige hat bereits in mehreren Bundesstaaten die nötigen Unterlagen für eine mögliche Teilnahme an den Vorwahlen im nächsten Februar eingereicht.



Bloomberg, der einst das nach ihm benannte Finanz- und Medienunternehmen gegründet hatte, gilt als einer der reichsten Männer der Welt. Er kündigte an, er werde keine Spenden annehmen und im Falle eines Wahlsieges auf das Präsidenten-Gehalt verzichten.