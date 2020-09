Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wird bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November wegen der Corona-Pandemie nur rund 40 Beobachter einsetzen.

Ursprünglich waren 500 geplant. Die OSZE teilte mit, die Sicherheitsbedenken sowie die Reisebeschränkungen stellten die Tätigkeiten vor neue Herausforderungen. Nun würden lediglich 30 Langzeit-Wahlbeobachter sowie ein Team von Analysten, Rechtsexperten und Medienspezialisten den Wahlprozess vor, während und nach der Stimmabgabe untersuchen. Beobachtungen in den Wahllokalen seien nicht vorgesehen.



Bei der Präsidentschaftswahl am 3. November tritt der republikanische Amtsinhaber Trump gegen den Demokraten Biden an. Zudem können die Wähler über die Zusammensetzung des Kongresses entscheiden.

