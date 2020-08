Der Chef der US-Post, DeJoy, hat erneut einen reibungslosen Ablauf von Abstimmungen per Brief bei der Präsidentschaftswahl im November zugesagt.

Bei einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus in Washington erklärte er, die Post sei voll und ganz in der Lage, die Stimmzettel sicher und pünktlich zuzustellen. Dennoch rief er die Wähler auf, frühzeitig ihre Stimmzettel anzufordern und zu wählen. Es wird erwartet, dass angesichts der Corona-Pandemie dieses Mal viel mehr Amerikaner per Briefwahl abstimmen werden als sonst. Die oppositionellen Demokraten werfen Präsident Trump vor, die Post mit Sparmaßnahmen gezielt schwächen zu wollen, um die Wahlbeteiligung zu seinen Gunsten zu drücken. Trump selbst wiederholte seine Ansicht, Abstimmungen per Brief könnten zu Betrug führen.