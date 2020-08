Schon seit langem wettert US-Präsident Trump gegen die Briefwahl. Nun rückt mehr und mehr die Post in den Mittelpunkt der Debatte. Das Unternehmen warnte davor, dass Millionen Wahlzettel für die Präsidentenwahl nicht rechtzeitig zur Auszählung kommen könnten. An der Spitze des US Postal Service steht ein Trump-Vertrauter.

Wie die "Washington Post" berichtet, hat die US-Post schon Ende Juli bei den Wahlkommissionen der meisten Bundesstaaten Alarm geschlagen. Man könne keine pünktliche Zustellung garantieren - selbst wenn Briefwähler die in ihren Staaten gültige Frist einhielten.

Besonders viele Briefwähler wegen Corona-Pandemie erwartet

Der Trump-Vertraute und Post-Chef DeJoy hat seit seinem Amtsantritt im Mai den Briefzustellern die bezahlten Überstunden gekürzt und Einstellungen reduziert. Auch dadurch könnte sich die Zustellung der Wahlbriefunterlagen verlangsamen, warnen Kritiker. Zudem wurden interne Unterlagen bekannt, laut denen die Post gerade zahlreiche Briefsortiermaschinen abbaut.

Mehr Briefwähler - Vorteil für Biden?

Wegen der Corona-Pandemie wird in den Vereinigten Staaten mit besonders vielen Briefwählern gerechnet. Der in Umfragen zurückliegende Amtsinhaber Trump befürchtet, dass dies eher seinem Konkurrenten Biden von den Demokraten nutzen könnten.

Trump spricht von möglichen Fälschungen - ohne Belege

Als Argument gegen die Briefwahl hat Trump immer wieder vorgebracht, dass sie zu Wahlfälschungen führen werde. Belege dafür blieb er allerdings schuldig. "Die Demokraten wissen, dass die Wahl 2020 ein betrügerisches Chaos sein wird. Werden vielleicht nie erfahren, wer gewonnen hat!", schrieb er auf Twitter.



Trumps Gegner werfen ihm vor, dass er versuche, die Beteiligung bei den Präsidentschaftswahlen niedrig zu halten. Dazu passt in ihren Augen, dass er zuletzt eine mögliche Kürzung der Finanzmittel für die Post andeutete. Mit seinen Attacken auf die Briefwahl wolle er zudem die Glaubwürdigkeit der Wahl insgesamt untergraben - um im Falle einer Niederlage das Ergebnis in Zweifel ziehen und anfechten zu können. In Umfragen liegt der vor allem wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise und den Black-Lives-Matter-Protesten in der Kritik stehende Amtsinhaber derzeit hinter seinem designierten Herausforderer von den Demokraten, Biden.

Obama macht Trump Vorwürfe

Trumps Vorgänger Obama warf dem US-Präsidenten vor, er wolle der Post "die Kniescheiben zertrümmern". Trump sei mehr mit der Unterdrückung von Wählerstimmen als mit der Unterdrückung eines Virus beschäftigt, bemängele Obama. Der demokratische Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Connecticut, Tong, wurde noch deutlicher. Trump wolle die Bürger am Wählen hindern, er versuche, die Präsidentschaftswahl zu sabotieren.



Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Pelosi, warf Trump vor, er versuche, die Post zu zerstören. In Zeiten einer Pandemie sei das Postsystem bei einer Wahl von zentraler Bedeutung. Alle Patrioten sollten unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit die Angriffe auf die Post zurückweisen. Präsidentschaftskandidat Biden versicherte, die Briefwahl sei sicher. Das zeige sich nicht zuletzt daran, dass Trump selbst gerade Briefwahl beantragt habe.