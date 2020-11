Bei den US-Präsidentschaftswahlen hat sich Amtsinhaber Trump im Bundesstaat Alaska die Mehrheit gesichert.

Das ändert jedoch nichts am Gesamt-Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Biden. Im konservativen Alaska führt Trump laut Prognosen von Fernsehsendern uneinholbar und erhält damit drei weitere Stimmen für die Versammlung der Wahlleute. Er kommt damit auf 217. Biden hat mit 279 Stimmen die nötige Mehrheit von 270 bereits deutlich überschritten.

In Georgia wird per Hand neu ausgezählt

In Georgia wird es eine Neuauszählung per Hand geben. Der für die Wahl zuständige Staatssekretär des Bundesstaates, Raffensperger, begründete dies mit dem knappen Ergebnis. Der republikanische Politiker sagte dem Sender CNN, man habe keine Hinweise auf nennenswerten Wahlbetrug.



Mehr als eine Woche nach der Wahl stehen noch die Ergebnisse in Arizona und North Carolina aus. Trump gestand seine Niederlage bislang nicht ein und hält weiter an einer juristischen Auseinandersetzung fest.



