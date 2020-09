Knapp sechs Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Trump mit mehreren Versprechen die schwarze Bevölkerung umworben.

Auf einer Veranstaltung in Atlanta kündigte der Republikaner an, im Fall seiner Wiederwahl unter anderem dafür zu sorgen, dass für Afroamerikaner drei Millionen neue Jobs geschaffen würden und ihr Zugang zu Bildung verbessert werde. Außerdem versprach Trump, den rassistischen Ku-Klux-Klan als Terrororganisation einzustufen. Der Geheimbund wird für Lynchmorde und andere Gewaltakte an Schwarzen verantwortlich gemacht.



In den USA stimmen viele schwarze Wählerinnen und Wähler traditionell eher für Präsidentschaftsbewerber der Demokraten.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.