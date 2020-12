Rund sechs Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl werden heute die Wahlleute des sogenannten Electoral College über den künftigen Präsidenten abstimmen.

Wahlsieger Biden hatte die Stimmen von 306 Wahlleuten gewonnen, Amtsinhaber Trump lediglich 232. Die Wahlfrauen und -männer kommen in ihren Bundesstaaten zusammen. Die große Mehrheit der Wahlleute stimmt in der Regel gemäß dem Wahlausgang ab, einzelne Abweichler sind möglich. Das Gesamtergebnis wird am 6. Januar im Kongress ausgezählt und offiziell verkündet. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden. Trump weigert sich nach wie vor, seine Niederlage einzuräumen.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.