Im US-Präsidentschaftswahlkampf haben sich der designierte Bewerber der Demokraten, Biden, und seine Vize-Kandidatin Harris erstmals gemeinsam der Öffentlichkeit präsentiert und dabei die Politik von Amtsinhaber Trump kritisiert.

Biden sagte in seiner Heimatstadt Wilmington im Bundesstaat Delaware, gemeinsam wollten sie das Land wieder aufbauen und das Chaos beenden, das Trump dort ebenso wie im Ausland angerichtet habe. Dieser verbringe seine Zeit lieber auf dem Golfplatz als sich mit den dringenden Fragen zu beschäftigen. Harris erklärte, die USA seien von dem Coronavirus besonders hart getroffen worden, weil Trump es von Anfang an nicht ernst genommen habe. Während sich andere Länder auf die Wissenschaft verlassen hätten, habe Trump "Wunderarzneien" propagiert, die er beim Sender Fox News gesehen habe. In Trump habe man einen Präsidenten, dem es mehr um sich selbst gehe als um die Menschen, die ihn gewählt haben.



Zugleich betonte die Senatorin mit jamaikanisch-indischen Wurzeln, immer mehr Menschen werde das Problem von Rassismus und systemischen Ungerechtigkeiten bewusst. Die 55-Jährige könnte als erste Frau und Schwarze US-Vizepräsidentin werden.