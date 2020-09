Fünf Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Amtsinhaber Trump und sein Herausforderer Biden in ihrer ersten TV-Debatte einen wilden Schlagabtausch geliefert. Bereits zum Auftakt des auf 90 Minuten angesetzten Duells fiel Trump dem Kandidaten der Demokraten regelmäßig ins Wort und wurde dafür von Moderator Wallace mehrfach zur Ordnung gerufen. Biden reagierte mit den Worten, Trump sei ein Clown, möge den Mund halten und ihn ausreden lassen.

Erstes Thema war die von Trump angestrebte zügige Neubesetzung am Obersten Gerichtshof. Dabei rechtfertigte er die Nominierung der erzkonservativen Juristin Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ginsburg mit dem immer noch laufenden Mandat, das die Wähler ihm und der republikanischen Mehrheit im Senat erteilt hätten. Biden hielt dem entgegen, dass die Präsidentschaftswahl bereits begonnen habe, da viele US-Bürger ihre Stimmen schon per Brief abgegeben hätten. Darum sollte erst der Wahlsieger über die wichtige Personalie am Obersten Gerichtshof entscheiden.

Gesundheitspolitik, Corona, Rassismus

Trump warf Biden vor, die Demokraten strebten eine sozialistische Gesundheitsversorgung an, die privat Versicherten ihre Policen kosten würde. Biden konterte, Trump habe in fast vier Jahren Amtszeit kein eigenes Konzept vorgelegt und wolle lediglich das "Obama-Care" genannte Gesetz seines Vorgängers abschaffen.



Mit Blick auf die Corona-Pandemie wiederholte Trump seinen Vorwurf, China sei Schuld an dem Virus. Er habe das Land geschlossen und einen großartigen Job gemacht. Biden entgegnete, Trump habe unverantwortlich gehandelt, gelogen und immer noch keinen Plan. Der Amtsinhaber solle aus seinem Bunker und von seinem Golfplatz kommen und endlich anfangen, Leben zu retten.



Beim Thema Rassismus bezichtigte Biden Trump, nichts für die afroamerikanische Bevölkerung getan zu haben. Trump erwiderte, die Demokraten hätten nichts gegen die Unruhen während der Proteste gegen und Polizeibrutalität getan.

Kein Handschlag, kein Publikum

Die Debatte fand unter den Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Die Kontrahenten hatten sich darauf verständigt, sich nicht die Hand zu reichen. Publikum war von den Mitarbeiterstäben abgesehen weitgehend ausgeschlossen.



Bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November sind zwei weitere TV-Debatten Mitte und Ende Oktober geplant. Vorher treffen noch die beiden Vize-Kandidaten Pence und Harris aufeinander.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.