Die US-Präsidentschaftswahl ist auch gut einen Tag nach Schließung der letzten Wahllokale noch nicht entschieden. Doch der Kampf um die Deutungshoheit hat längst begonnen. Vor allem das Trump-Lager nutzt die "sozialen Medien", um die Chancen des Amtsinhabers auf eine Präsidentschaft zu wahren.

Schon am Wahltag wurde im Netz vielfach behauptet, Trump sei bei der Wahl "bestohlen" worden. Minuten nach den ersten Anzeichen auf realistische Chancen für einen Wahlsieg des Demokraten Joseph Biden fand der Hashtag #stopthesteal vor allem auf Twitter rasante Verbreitung. Innerhalb von 24 Stunden gab es weit mehr als 200.000 Tweets, die den angeblichen Diebstahl von Stimmen für Trump thematisierten. Allein 120.000 davon entfielen auf #stopthesteal, auf Twitter und auf anderen Websites und social media-Plattformen. Belege für den vermeintlichen Wahlbetrug wurden nicht angeführt.

#Pennsylvania wird zum Schlagwort für Verschwörungstheorie

Für unter Umständen wahlentscheidende Orte und Regionen prägen sich inzwischen eigene Hashtags aus. Beispielsweise #Pennsylvania entwickelte sich im Verlauf des Wahltags zu einem Brennpunkt-Hashtag für Falschinformationen. Bei Facebook und Twitter kursierten irreführende Behauptungen. So wurde kolportiert, dass Stimmzettel von Trump-Unterstützern weggeworfen worden seien. An Orten, die als eher Trump-orientiert gelten, seien Wahlcomputer zur digitalen Stimmabgabe abgeschaltet worden. Auch dafür: keine Beweise. Inzwischen mehren sich ebenefalls unbelegte Behauptungen, die Stimmzettel in Pennsylvania seien gerade erst gefunden worden und die Auszählung stehe noch aus.

Filzstifte führen zu #sharpiegate

Eine ebenfalls weit verbreitete Verschwörungserzählung lautet, in Arizona seien Wahlzettel von Trump-Anhängern ungültig gemacht worden. Schuld daran seien Filzstifte, wird unter dem Hashtag #sharpiegate behauptet. "Sharpie" ist der Name einer Stiftemarke in den USA. Im Bezirk Maricopa sollen Wahlhelfer, so wird kolportiert, Trump-Wählern Filzstifte gegeben haben, die bei der automatischen Auszählung vermeintlich Probleme bereiteten. Wahlbeamte widersprachen umgehend. Die Stifte hätten keinen Einfluss auf die automatische Auszählung. Falls es wider Erwarten Probleme gebe, würden Stimmen auch nicht einfach wegfallen. Ähnlich äußerte sich die demokratische Politikerin Hobbs bei CNN. Von Wahlmanipulation könne keine Rede sein, sagte die Stellvertreterin des Gouverneurs von Arizona.

In Michigan räumen Wahlhelfer Fehler ein

Im Verlauf der Stimmauszählung im "Swing State" Michigan, der inzwischen dem Demokraten Biden zugeschrieben wird, kamen im Netz ebenfalls Gerüchte auf. Ein Datenfehler habe zu einem enormen Anstieg der Stimmen für Biden geführt, hieß es. In tausendfach geteilten Tweets wurde "Betrug" angeprangert. Das Hauptquartier des Decision Desk, das die Wahlergebnisse festhält und die fehlerhafte Karte mit den Stimmenanteilen veröffentlicht hatte, bestätigte einen Fehler. Dieser sei aber inzwischen korrigiert worden und ändere nichts an der Tatsache, dass Biden im Bundesstaat Michigan eine Mehrheit erhalten habe.



Auch bei Facebook versuchten Trump-Anhänger, Stimmung für ihren Präsidenten und gegen dessen Herausforderer zu machen. Gefälschte Bilder wurden zu sogenannten "Memes" umgewandelt, die auf satirische bis verhöhnende Weise unbelegte Behauptungen verbreiteten - und zehntausendfach geteilt wurden. Dazu gehörten beispielsweise ein Bild von Pappkartons mit der Aufschrift "Emergency Democrat Votes" - übersetzt etwa "Notfall-Stimmen für die Demokraten" - und ein Archivfoto einer Frau mit der Bildunterschrift "Hang on, we found more votes!" ("Einen Moment noch, wir haben noch Stimmen gefunden!")

Entscheidende Briefwahlstimmen manipulationsanfällig?

Zudem wird in sozialen Netzwerken immer wieder fälschlicherweise verbreitet, dass das Auszählen von Briefwahlsendungen korruptions- und fehleranfällig sei. Trump selbst hat die Behauptung schon vor Wochen selbst aufgestellt und mehrfach wiederholt, ohne sie mit Fakten zu untermauern. Unter anderem durch die Auszählung in Milwaukee hat sie in den sozialen Netzwerken neue Nahrung bekommen. Die Wahlkommission der Stadt in Wisconsin veröffentlichte gestern die Ergebnisse ihrer Auszählung von rund 169.000 Briefwahlzetteln. Daraufhin meldeten Trump-Anhänger, es handele sich um eine betrügerische "Abstimmungsfälschung''. Trump hatte 2016 in Wisconsin gegen die damalige Präsidentschaftskandidatin Clinton gewonnen. Biden errang dort nun die meisten Wählerstimmen und stach Trump aus.



Trump kündigte an, in mehreren Staaten gerichtlich gegen die Auszählung der Briefwahlstimmen vorzugehen - unter anderem in Pennsylvania. Dort ist es allerdings Gesetz, dass die Stimmen gezählt werden, die einen Poststempel bis zum Wahltag tragen. Sie dürfen allerdings bis zu drei Tage nach der Wahl am Dienstag noch gezählt werden - vorausgesetzt, es gibt keinen Beleg dafür, dass die Unterlagen erst nach Schließung der Wahllokale abgeschickt wurden; deshalb die Poststempel-Regelung.



Diese Tatsache macht Manipulation, wie Trump sie unterstellt, nahezu unmöglich, die Briefwahlstimmen müssten demnach in das Wahlergebnis mit einbezogen werden.



Trump höchstselbst befeuert die unbelegten Behauptungen, offensichtlichen Falschinformationen und Verschwörungstheorien rund um den Wahlprozess immer wieder mit seinen Einlassungen und Äußerungen in den Netzwerken - ebenso wie seine engsten Verbündeten. Sein Sohn Eric beispielsweise nutzt auf Twitter ebenso wie sein Vater seine Reichweite und wird tausendfach retweetet.

Soziale Netzwerke halten dagegen

Die sozialen Medien stehen diesen Tendenzen auf ihren Plattformen nach eigener Darstellung nicht tatenlos gegenüber. Twitter und Facebook markierten in der Wahlnacht Botschaften von US-Präsident Trump als "irreführend". Um eine Verbreitung von Falschinformationen wie bei der Präsidentschaftswahl 2016 einzudämmen, hatten die großen Plattformen wie Facebook, Twitter oder Youtube bereits vor der Wahl Maßnahmen gegen aufwiegelnde, manipulative und irreführende Behauptungen ergriffen.



Twitter blockierte beispielsweise das direkte Retweeten von Trumps Verkündung, er habe die Wahl gewonnen. Außerdem bekommen User einen Warnhinweis angezeigt, wenn sie Trumps Tweet teilen wollen, in dem er ohne Belege vom Versuch schreibt, "die Wahl zu stehlen". Nach vier weiteren Klicks und einem selbstverfassten Kommentar lässt sich Trumps Tweet dann dennoch teilen.



Auch Facebook reagierte auf Trumps Sieges-Verkündung sofort: "Sobald Präsident Trump anfing, den Sieg vorzeitig zu erklären, haben wir auf Facebook und Instagram Mitteilungen gepostet, dass die Stimmenauszählung im Gange sei und es noch keinen Sieger gebe", gab das in Kalifornien ansässige Unternehmen bekannt. Facebook betonte zudem, dass es Warnhinweise über alle Beiträge setzen würde, die einen vorzeitigen Sieg einer der beiden Präsidentschaftskandidaten ausrufen würden.

