Russland und China fordern wegen der jüngsten US-Raketenpläne eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats.

In dem Antrag heißt es, bei dem Treffen am Donnerstag solle die Hohe UNO-Beauftragte für Abrüstung, Nakamitsu, das Gremium informieren.



Am Montag hatte das US-Verteidigungsministerium erklärt, erstmals seit dem Ausscheiden der USA aus dem Abrüstungsabkommen INF eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Nordkorea sprach von gefährlichen Schritten, die zu einem neuen Kalten Krieg führen könnten.