Russlands Präsident Putin hat nach dem Test einer neuen US-Mittelstreckenrakete eine baldige Reaktion angekündigt.

Im Anschluss an eine Sitzung des russischen Sicherheitsrates sagte Putin in Moskau, es werde - so wörtlich - eine "deckungsgleiche Antwort" geben. Zuerst müsse jedoch die Bedrohung, die von den USA ausgehe, genau analysiert werden. Er sehe den US-Raketentest als Beweis für die Schuld der Vereinigten Staaten am Scheitern des INF-Abrüstungsabkommens, erklärte Putin.



Die USA hatten vergangene Woche von der Insel San Nicolas in Kalifornien eine Rakete abgefeuert. Der Test wäre nach dem INF-Vertrag verboten gewesen. Russland und die USA werfen sich gegenseitig vor, ein neues Wettrüsten zu provozieren.