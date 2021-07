Angesichts des Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan hat Präsident Biden bis zu 100 Millionen Dollar an Hilfsgeldern aus einem Notfallfonds für afghanische Flüchtlinge bewilligt.

Tausende Afghanen, die zuvor als Übersetzer oder in anderen Jobs für die US-Regierung gearbeitet haben, befürchten mit dem Abzug der amerikanischen Truppen Vergeltungsmaßnahmen der Taliban. Sie dürfen nun mit speziellen Einwanderungsvisa in die Vereinigten Staaten einreisen. Wie das Weiße Haus mitteilte, sollen die Notfallhilfen auch für afghanische Antragsteller von Sondervisaanträgen genutzt werden. Es wird erwartet, dass die erste Gruppe von Afghanen zusammen mit ihren Familien noch vor Ende des Monats nach Fort Lee, einem US-Militärstützpunkt in Virginia, geflogen wird.



Trotz des Vormarsches der Taliban hatte Biden angekündigt, dass der Afghanistan-Einsatz am 31. August enden werde - nach knapp 20 Jahren. Dann sollen nur noch US-Soldaten zum Schutz der Botschaft in Afghanistan verbleiben. Zahlreiche Afghanen, die während des Einsatzes für die USA gearbeitet haben, etwa Dolmetscher, können spezielle Einwanderungsvisa für die USA beantragen. Nach Einschätzung von Fachleuten droht den Helfern nach dem Abzug der Truppen die Rache der militant-islamistischen Taliban.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.