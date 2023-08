Auszählung der Stimmen bei der Präsidentschaftswahlen in Simbabwe (MARCO LONGARI / AFP)

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, hatten mehrere Beobachtungsmissionen Probleme mit der Transparenz, Unabhängigkeit und Fairness festgestellt. Besonders auffällig sei die systematische Voreingenommenheit gegenüber der politischen Opposition im Vorfeld der Abstimmung gewesen, hieß es. Man fordere, die Ergebnisse der einzelnen Wahllokale öffentlich zugänglich zu machen, um das Vertrauen in das Ergebnis zu stärken. - Am Samstag war Amtsinhaber Mnangagwa mit knapp 53 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt worden. Der 80-Jährige konnte sich damit eine zweite Amtszeit in dem 16-Millionen-Einwohner-Land im südlichen Afrika sichern.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.