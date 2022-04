Der russische Lenkwaffenkreuzer "Moskwa" (Archivbild). (picture alliance / dpa)

Man könne den Beschuss durch zwei ukrainische Neptun-Raketen bestätigen, hieß es aus Washington. Die "Moskwa" - das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte - war am Donnerstag gesunken. Russland hatte das nach offiziellen Angaben auf eine Detonation von Munition an Bord und das Abschleppen auf stürmischer See zurückgeführt.

Nach dem Vorfall kündigte Russland verstärkte Raketenangriffe auf den Großraum Kiew an.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.