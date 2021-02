Die USA haben China erneut Versäumnisse bei der Untersuchung der Ursprünge der Coronapandemie vorgeworfen.

Der Nationale Sicherheitsberater Sullivan sagte dem Sender CBS News, China stelle nach wie vor keine ausreichenden Originaldaten darüber zur Verfügung, wie die Pandemie sich in China ausgebreitet habe. Auch die Weltgesundheitsorganisation müsse hier nachbessern. Für eine glaubwürdige und transparente Untersuchung unter Federführung der WHO müsse der Zugriff auf alle Daten ermöglicht werden.



Im Auftrag der WHO hatte ein internationales Expertenteam kürzlich in China nach der Herkunft des Erregers gesucht. Dabei stand die Metropole Wuhan im Mittelpunkt, in der im Dezember 2019 erstmals Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt wurden. Die Wissenschaftler konnten aber nicht klären, wie das Virus SARS-CoV-2 vom Tier auf den Menschen übertragen wurde. Die Suche nach dem Ursprung des Virus gilt als politisch heikel, weil China fürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.