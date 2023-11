Das Weiße Haus in Washington (picture-alliance/Fotostand)

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, sollen Gesetzgeber, Interessengruppen und führende muslimische Persönlichkeiten gemeinsam mit der Regierung daran arbeiten, die - Zitat - "Geißel der Islamfeindlichkeit und des Hasses in all ihren Formen zu bekämpfen". Der Start der Kampagne wurde schon seit Längerem erwartet. Grund für die Beschleunigung des Verfahrens dürfte auch sein, dass muslimische Amerikaner die Haltung von Präsident Biden im Nahostkrieg als zu einseitig kritisieren.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.