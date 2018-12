US-Präsident Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mulvaney zum Interims-Stabschef im Weißen Haus machen.

Das kündigte Trump auf Twitter an. Er erklärte, Mulvaney habe in seiner bisherigen Funktion "herausragende" Arbeit geleistet. Er freue sich darauf, mit ihm in seiner neuen Position zusammenzuarbeiten.



Mulvaney soll den bisherigen Stabschef Kelly ersetzen, der den Posten Ende des Jahres aufgeben wird. Trump lobte die Arbeit von Kelly und bezeichnete ihn als großartigen Patrioten.