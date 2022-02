Ein Raketen-Abwehrsystem bei einer gemeinsamen Militärübung von Russland und Belarus. (imago images/ITAR-TASS)

Das Außenministerium in Washington erklärte, die Situation sei aufgrund einer Zunahme ungewöhnlicher und besorgniserregender russischer Militäraktivitäten unvorhersehbar. Zuvor hatte die US-Regierung bereits ihre Botschaft in der Ukraine vorläufig von der Hauptstadt Kiew nach Lemberg nahe der polnischen Grenze verlegt. Schon vor mehreren Tagen waren zudem die Familienmitglieder von US-Regierungsangestellten in der Ukraine zur Ausreise aufgefordert worden. Nach Schätzungen von westlichen Geheimdiensten hat Russland mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen; ein baldiger Angriff wird für eine realistische Möglichkeit gehalten.

Bundeskanzler Scholz wird heute in Moskau zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin erwartet. Er will mit dem Staatschef über die Chancen einer Deeskalation sprechen. Gestern hatte Scholz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Staatspräsident Selenskyj getroffen und dem Land unter anderem finanzielle Zusagen im Umfang von 300 Millionen Euro gemacht, Waffenlieferungen aber erneut ausgeschlossen.

Die Krise dürfte auch im Mittelpunkt eines zweitägigen Staatsbesuchs von Bundespräsident Steinmeier in Lettland stehen. Sein Büro teilte vorab mit, Steinmeier werde dem baltischen Land die volle Unterstützung Deutschlands zusichern. Offizieller Anlass für den Besuch ist das 100-jährige Bestehen der lettischen Verfassung.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.