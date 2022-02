Ein Raketen-Abwehrsystem bei einer gemeinsamen Militärübung von Russland und Belarus. (imago images/ITAR-TASS)

Die USA riefen ihre Bürger auf, die Hauptstadt Minsk und andere Teile des Landes unverzüglich zu verlassen. Das Außenministerium in Washington erklärte, die Situation sei aufgrund einer Zunahme ungewöhnlicher und besorgniserregender russischer Militäraktivitäten unvorhersehbar.

Zuvor hatte die US-Regierung bereits in der Ukraine ihre Botschaft vorläufig von der Hauptstadt Kiew nach Lemberg nahe der polnischen Grenze verlegt. Schon vor mehreren Tagen waren zudem die Familienmitglieder von US-Regierungsangestellten in der Ukraine zur Ausreise aufgefordert worden. Nach Schätzungen westlicher Geheimdienste hat Russland mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, teils auch auf belarussischem Gebiet. Ein baldiger Angriff wird für eine realistische Möglichkeit gehalten.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, haben mehr als 30 russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer ein weiteres Manöver abgehalten. Das militärische Aufgebot flankiert auch Forderungen Russlands an den Westen, über die Sicherheitsarchitektur in Europa neu zu verhandeln.

Bundeskanzler Scholz wird heute in Moskau zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin erwartet. Er will mit dem Staatschef über die Chancen einer Deeskalation sprechen. Gestern hatte Scholz in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen und dem Land unter anderem finanzielle Zusagen im Umfang von 300 Millionen Euro gemacht, Waffenlieferungen aber erneut ausgeschlossen.

