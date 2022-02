Russlands Präsident Putin baut eine militärische Drohkulisse an der ukrainische Grenze auf (picture alliance / Anadolu Agency)

Ein ranghoher US-Regierungsvertreter sagte vor Journalisten in Washington, in den vergangenen Tagen habe Russland rund 7.000 zusätzliche Soldaten in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht. Dies zeige, dass Moskaus Ankündigung falsch sei, Truppen abzuziehen. Zuvor hatten sich bereits Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden in einem Telefonat skeptisch über einen Rückzug russischer Truppen geäußert. Beide Politiker waren sich einig, dass das Risiko einer militärischen Aggression gegen die Ukraine weiter bestehe. Dies teilte der deutsche Regierungssprecher Hebestreit mit. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Nato-Generalsekretär Stoltenberg geäußert.

Die Regierung in Moskau hatte am Dienstag den Abzug eines Teils der russischen Truppen angekündigt. Heute wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Entwicklung beraten. Das Treffen findet im Vorfeld des EU-Afrika-Gipfels statt.

