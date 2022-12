Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, wird möglicherweise in die USA fliegen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die US-Regierung bestätigte entsprechende Berichte. Selenskyj twitterte, er sei auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. US-Präsident Biden will nach Angaben des Weißen Hauses beim dem Treffen mit Selenskyj auch bekanntgeben, dass die USA der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem liefern werden. Am Abend soll Selenskyj eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Die USA haben die Ukraine seit Beginn des Krieges am 24. Februar mit milliardenschweren Militärhilfen unterstützt. Biden will nach Angaben aus Washington heute ein weiteres Militärhilfe-Paket in Höhe von knapp zwei Milliarden US-Dollar ankündigen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.