Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, wird möglicherweise in die USA fliegen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Die US-Regierung bestätigte ein geplantes Treffen mit Präsident Biden. Selenskyj twitterte, er sei auf dem Weg in die Vereinigten Staaten. Mit der Reise wolle er die Stabilität und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken. Am Abend will Selenskyj auch eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Nach Medienberichten wollen die USA der Ukraine für ihren Kampf gegen die russischen Luftangriffe erstmals das Flugabwehrsystem vom Typ Patriot zur Verfügung stellen. Die Lieferung sei Teil von US-Militärhilfen im Umfang von 1,8 Milliarden Dollar, hieß es in Washington. Patriot dient der Bekämpfung von Flugzeugen, ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Es wäre das modernste Boden-Luft-Raketensystem, das der Westen der Ukraine für ihren Abwehrkampf gegen russische Luftangriffe bisher bereitgestellt hat. Das russische Militär hatte zuletzt massiv die Infrastruktur in der Ukraine angegriffen.

Ob auch Deutschland Patriot-Flugabwehrraketen an die Ukraine liefert, ist noch offen. Mit Blick auf die USA sagte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht im Deutschlandfunk, sie greife keinen Entscheidungen vor, die noch nicht öffentlich seien. Lambrecht betonte, Deutschland unterstütze Bündnispartner wie Polen und die Slowakei mit Patriot-Systemen. Bereits sehr früh habe die Slowakei ihr Luftverteidigungsystem S 300 an die Ukraine abgegeben. Die Bundeswehr sei nun mit Soldaten und Patriots in der Slowakei und helfe dort.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.