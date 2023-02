Nordamerika

Ein abgeschossener mutmaßlicher chinesischer Spionageballon. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Joe Granita)

Die Geheimdienste prüften nun, ob es sich unter Umständen nur um Ballons gehandelt haben könnte, die einen harmlosen Zweck verfolgten, hieß es vom Nationalen Sicherheitsrat. Den chinesischen Ballon, den die amerikanische Luftwaffe Anfang Februar abgeschossen hatte, bringt das Weiße Haus aber nach wie vor mit Spionageabsichten in Verbindung. China bestreitet das weiterhin und spricht von einer Überreaktion.

Oberstleutnant Bremkens von der Luftwaffe sagte im ARD-Fernsehen, die Bundeswehr sei überrascht von der Anzahl der nun beobachteten Ballons. Dass Ballons für Wetterdaten eingesetzt würden, sei zwar üblich. Gerade würden aber tatsächlich mehr Flugobjekte als zuvor verzeichnet. Dies könne allerdings auch daran liegen, dass man nun auch in höheren Luftschichten genauer hinschaue. Bremkens betonte, von den Ballons gehe zunächst keine unmittelbare Gefahr aus. In Deutschland sei der Luftraum allerdings sehr dicht, deshalb könne es zu Konflikten mit der Luftfahrt kommen. Die Luftwaffe sei aber in Bereitschaft und könne dies verhindern.

