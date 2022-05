Die NATO-Flagge. (picture alliance / NurPhoto)

Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es, man würde eine solche Entscheidung der beiden Länder respektieren und begrüßen. Gestern hatte bereits NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärt, Finnland sei herzlich willkommen. Von Russland kam dagegen harte Kritik: Das Außenministerium drohte mit - Zitat - „militärtechnischen“ Vergeltungsmaßnahmen. Es erklärte in Moskau, mit einem NATO-Beitritt würde Finnland gegen frühere Vereinbarungen verstoßen und der Stabilität und Sicherheit in Nordeuropa ernsthaften Schaden zufügen. Russland und Finnland haben eine über 1.300 Kilometer lange gemeinsame Grenze.

Der finnische Präsident Niinistö und Ministerpräsidentin Marin hatten sich gestern für einen NATO-Beitritt ihres bislang neutralen Landes ausgesprochen. Auch in Schweden deutet derzeit vieles auf einen Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis hin.

