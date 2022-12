Die russische Wagner-Kampfgruppe ist laut den USA mit zehntausenden Söldnern in der Ukraine vertreten. (dpa / picture alliance / Siegra Asmoel )

Man schätze, dass derzeit 50.000 Söldner in der Ukraine im Einsatz seien, darunter 40.000 Strafgefangene, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, in Washington. Er gab außerdem an, dass Nordkorea Waffen an die Söldnergruppe geliefert habe. Zwar sei die Menge an Kriegsgut nicht ausreichend, um die Dynamik auf dem Schlachtfeld zu verändern. Man sei aber besorgt über Pläne Nordkoreas, weitere militärische Ausrüstung zu liefern. Der Chef der Wagner-Gruppe, Prigoschin, wies die Angaben zurück, diese seien nichts als Tratsch und Spekulationen.

Weiterführende Informationen

23.12.2022