Nach Verhaftung in Russland

US-Reporter Gershkovich laut staatlichen Medien wegen Spionage angeklagt

Der in Russland verhaftete US-Journalist Gershkovich ist offiziell wegen Spionage angeklagt worden. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax. Gershkovich habe die Anschuldigungen zurückgewiesen und betont, er sei lediglich als Journalist in Russland. Der Reporter des "Wall Street Journal" war Ende März in Jekaterinburg festgenommen worden.

07.04.2023