Das US-Repräsentantenhaus hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump eingeleitet. Dem Votum zufolge werden dem Präsidenten zwei Anklagepunkte vorgeworfen: Machtmissbrauch im Amt und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses.

Die Entscheidung fiel mit den Stimmen der oppositionellen Demokraten, die in dieser Kammer die Mehrheit stellen. Das eigentliche Verfahren findet allerdings im Senat statt, das von Trumps Republikanern dominiert wird.In der Debatte hatte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die demokratische Politikerin Pelosi, Trump vorgeworfen,er habe gegen die Verfassung verstoßen zu haben und sei eine Gefahr für die Demokratie und Sicherheit des Landes zu sein. Die Republikaner wiesen die Vorwürfe zurück und hielten den Demokraten vor, sie strebten eine Amtsenthebung nur deshalb an, weil sie Trump in den nächsten Präsidentschaftswahlen nicht schlagen könnten.



Die Demokraten beschuldigen Trump, die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Biden und dessen Sohn Hunter gedrängt und als Druckmittel US-Militärhilfe für das Land zurückgehalten zu haben. Trump bestreitet dies und sieht bei sich kein Fehlverhalten.