Der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses hat mit den Beratungen über die Anklagepunkte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump begonnen.

Der Ausschussvorsitzende Nadler appellierte zum Auftakt an die Republikaner, eine Anklage zu unterstützen. Trump werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses in der sogenannten Ukraine-Affäre zur Last gelegt. Der führende Republikaner in dem Gremium, Collins, wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer "Vendetta" gegen den Präsidenten. Morgen soll es eine weitere Sitzung geben. Es wird erwartet, dass sich der von den Demokraten dominierte Ausschuss für eine Anklage Trumps ausspricht. Auch das Repräsentantenhaus als Ganzes dürfte einem Impeachment-Verfahren zustimmen, das damit formell eröffnet wäre. Für eine tatsächliche Amtsenthebung ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit im von Trumps Republikanern dominierten Senat nötig. Diese ist derzeit nicht absehbar.