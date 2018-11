Im US-Repräsentantenhaus haben die Demokraten ihre langjährige Fraktionschefin Pelosi als Kandidatin für den Parlamentsvorsitz nominiert.

Sie setzte sich damit gegen Kritiker in ihrer Partei durch, die sich in den vergangenen Wochen gegen eine erneute Kandidatur der 78-Jährigen ausgesprochen und gefordert hatten, sie solle Platz für Jüngere machen. Mögliche Gegenkandidaten traten schließlich nicht an. Die Abstimmung findet Anfang Januar statt, wenn die Anfang November neu gewählte Kammer des Kongresses zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommt.



Pelosi war von 2007 bis 2011 schon einmal Vorsitzende des Repräsentantenhauses - als erste Frau in der Geschichte des Landes. Es ist nach dem Präsidenten und dessen Stellvertreter das dritthöchste politische Amt in den USA.