In den USA steht ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den noch amtierenden Präsidenten Trump offenbar unmittelbar bevor.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus kündigten einen entsprechenden Resolutionsentwurf an, der nach den Worten der Vorsitzenden der Kongress-Kammer, Pelosi, noch heute eingebracht werden soll. Zuvor werde man Vizepräsident Pence auffordern, eine Amtsenthebung Trumps über den 25. Verfassungszusatz einzuleiten, erklärte Pelosi weiter. Der Zusatz ermöglicht es der Regierung, einen als amtsunfähig betrachteten Präsidenten abzusetzen. Sollte Pence einen solchen Schritt ablehnen, könnte morgen oder am Mittwoch die Abstimmung im Repräsentantenhaus über das Amtsenthebungsverfahren stattfinden. In der Kammer haben die Demokraten die Mehrheit. Erforderlich ist jedoch auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat.



Am 20. Januar wird Trump durch den Wahlsieger Biden als Präsdent abgelöst. Die Demokraten wollen auch erreichen, dass Trump für künftige Regierungsämter gesperrt wird. Ihm wird vorgeworfen, am vergangenen Mittwoch mit einer Rede zur Erstürmung des Kapitols aufgestachelt zu haben.



Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.