In den USA ist die Demokratin Pelosi zur neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt worden.

Insgesamt stimmten 220 der 435 Parlamentarier in Washington für Pelosi. Als erste Frau hatte sie dem Abgeordnetenhaus bereits von 2007 bis 2011 vorgestanden. Pelosi wird damit zur wichtigsten Gegenspielerin von Präsident Trump. Im ebenfalls neu besetzen Senat dominieren weiterhin die Republikaner.



Pelosi hatte kurz vor der Wahl bekräftigt, einen neuen Entwurf für ein Haushaltsgesetz einzubringen. Dass dieser angenommen wird, gilt als unwahrscheinlich. Hintergrund ist ein Streit mit Präsident Trump, der darauf besteht, im Etat fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer zu Mexiko einzuplanen. Dieser Forderung werde man nicht nachkommen, betonte Pelosi. Weil das Gesetz bisher nicht in Kraft treten konnte, herrscht in den USA seit fast zwei Wochen eine Haushaltssperre. Wegen dieses sogenannten "Shutdowns" können viele Regierungsbehörden nicht oder nur noch eingeschränkt arbeiten.