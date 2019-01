In Washington ist die Demokratin Pelosi zur neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden.

Sie hatte dieses Amt als erste Frau bereits von 2007 bis 2011 inne. Pelosi gilt damit als wichtigste Gegenspielerin von Präsident Trump. Im ebenfalls neu besetzen Senat dominieren weiterhin die Republikaner. Pelosi sprach nach der Abstimmung von einem historischen Moment. Den Republikanern bot sie Zusammenarbeit an. Sie forderte die Abgeordneten auf, sich gegenseitig zu respektieren und die Wahrheit zu achten, auch wenn man verschiedener Meinung sei.



Die Demokraten hatten angekündigt, einen neuen Entwurf für ein Haushaltsgesetz einzubringen. Dass dieser angenommen wird, gilt als unwahrscheinlich. Hintergrund ist ein Streit mit Präsident Trump, der fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko fordert. Dem werde man nicht nachkommen, betonte Pelosi. Weil das Gesetz bisher nicht in Kraft treten konnte, gilt in den USA seit fast zwei Wochen eine Haushaltssperre. Viele Regierungsbehörden können nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten.