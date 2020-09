Das US-Repräsentantenhaus hat eine Resolution gegen Rassismus verabschiedet, der sich gegen Amerikaner asiatischer Abstammung richtet.

Sie wurde mit der Stimmenmehrheit der oppositionellen Demokraten gebilligt. Darin werden die Behörden aufgerufen, Rassismus gegen Amerikaner asiatischer Abstammung zu verurteilen und bei Hassverbrechen zu ermitteln. Mit der Resolution reagiert das Abgeordnetenhaus auf eine Zunahme von Aggression und Gewalt in den USA gegen asiatisch aussehende Personen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die in China ihren Ursprung hatte. Präsident Trump wird in der Resolution nicht namentlich genannt. Doch werfen ihm Kritiker vor, zu solchen anti-asiatischen Ressentiments beizutragen, indem er etwa das Corona-Virus als "China-Virus" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.