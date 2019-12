Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen das Ostee-Pipeline-Projekt "Nord Stream 2" verabschiedet.

Die Abgeordneten billigten in Washington mit großer Mehrheit ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, das die Strafmaßnahmen beinhaltet. Diese sollen Unternehmen treffen, die die Pipeline-Rohre durch die Ostsee verlegen. Es wird erwartet, dass der US-Senat das Gesetzespaket Ende nächster Woche ebenfalls verabschiedet. Auch das Weiße Haus hat seine Zustimmung angekündigt.



"Nord Stream 2" soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Bislang wurden mehr als 2.100 Kilometer Leitung verlegt, rund 300 Kilometer fehlen noch. Die Sanktionen könnten die Fertigstellung zumindest verzögern. Die USA argumentieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde. Auch Polen und die Ukraine kritisieren die Pipeline.



An "Nord Stream 2" waren ursprünglich auch die deutschen Unternehmen E.ON und Wintershall beteiligt; inzwischen ist der russische Gazprom-Konzern alleiniger Eigentümer der Projektgesellschaft. Deren Verwaltungsrats-Vorsitzender ist Ex-Bundeskanzler Schröder.