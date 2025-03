Der US-amerikanische Radiosender NPR steht bei Republikanern in der Kritik. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Charles Dharapak)

Die Vorsitzende des Ausschusses für Effizienz, Greene, sagte in Washington, zu lang seien Steuerzahler gezwungen worden, für "einseitige Nachrichten und linkspolitische Gehirnwäsche" zu zahlen. Das müsse umgehend aufhören. Präsident Trump hatte sich am Dienstag ebenfalls für einen Stopp der Zahlungen an den nichtkommerziellen Rundfunk ausgesprochen. In der Kongressanhörung ging es um öffentliche Gelder in Höhe von rund 500 Millionen Dollar. Die Demokraten nannten den Vorstoß der Republikaner beschämend und irreführend.

Rund 1.000 Hörfunksender übertragen die NPR-Programme. 350 lokale Fernsehsender gehören zum PBS.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.