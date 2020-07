Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat US-Präsident Trump den Nominierungsparteitag seiner Republikaner in Florida abgesagt.

Trump erklärte in Washington, es sei nicht die richtige Zeit, um einen großen, überfüllten Parteitag abzuhalten. Seine offizielle Nominierung für die Wiederwahl soll jetzt am 24. August durch eine kleine Gruppe von republikanischen Delegierten in Charlotte in North Carolina erfolgen. Er werde seine Nominierungsrede in einer "anderen Form" halten, sagte Trump.



Ursprünglich sollte die gesamte Wahlparty in North Carolina durchgeführt werden. Der dortige demokratische Gouverneur hatte es jedoch abgelehnt, die Auflagen zum Gesundheitsschutz abzuschwächen. Die Republikaner verlegten daraufhin den größten Teil der Veranstaltung nach Jacksonville in Florida. Die Demokraten planen für Mitte August einen virtuellen Parteitag in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, auf dem ihr Kandidat Biden nominiert werden soll. Die Wahl des US-Präsidenten findet am 3. November statt.



In den Vereinigten Staaten hat die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen inzwischen die Marke von vier Millionen überschritten.