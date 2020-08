Auf dem Parteitag der US-Republikaner haben weitere Familienmitglieder von Präsident Trump für dessen Wiederwahl geworben.

First Lady Melania Trump äußerte ihr Mitgefühl für die Opfer der Corona-Pandemie und ging auch auf die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ein. Man könne auf Teile der US-Geschichte nicht stolz sein. Die Menschen müssten sich auf die Zukunft konzentrieren, aber zugleich aus der Vergangenheit lernen, so die First Lady. Sie verurteilte die Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen.



Trumps Sohn Eric stellte in Aussicht, mit Trump als Präsident würden Amerikaner zum Mars fliegen. Dem demokratischen Kandidaten Biden warf er vor, eine Marionette der Linken zu sein.



Zu Beginn des Parteitages hatten die Republikaner Präsident Trump offiziell als Kandidaten für die Wahl im November nominiert.