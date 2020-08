Auf dem Parteitag der US-Republikaner haben Familienangehörige und Regierungsmitglieder für die Wiederwahl von Präsident Trump geworben.

Seine Ehefrau Melania Trump erklärte per Video-Schalte aus dem Rosengarten des Weißen Hauses, die Führung ihres Mannes werde noch für vier weitere Jahre benötigt. Die First Lady äußerte ihr Mitgefühl für die Opfer der Corona-Pandemie und betonte, der Präsident werde alles in seiner Macht stehende tun, um ihnen zu helfen. Auch Trumps Sohn Eric versprach, sein Vater werde für die Menschen kämpfen. US-Außenminister Pompeo warb in einer in Jerusalem aufgezeichneten Video-Botschaft für Trump. Er meinte, der Präsident habe in den vergangenen Jahren in fast allen Teilen der Welt mutige Initiativen geleitet. Die Demokraten kritisierten Pompeos Wahlkampfauftritt während einer offiziellen Dienstreise.



Trump war am Montag als Kandidat der Republikaner für die Präsidentenwahl am 3. November nominiert worden. Der Parteitag dauert noch bis morgen.