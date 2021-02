Die umstrittene republikanische US-Abgeordnete und Verschwörungsideologin Taylor Greene wird nun auch im eigenen Lager kritisiert.

Der republikanische Fraktionschef im Senat, McConnell, nannte sie ein "Krebsgeschwür für die Partei". Wer andeute, dass am 11. September 2001 gar kein Flugzeug ins Pentagon gestürzt sei oder dass fürchterliche Schusswaffenmassaker in Schulen nur inszeniert gewesen seien, der lebe nicht in der Realität.



Taylor Greene sitzt seit einigen Wochen für ihren Wahlkreis im Bundesstaat Georgia im Repräsentantenhaus. Die Demokraten, die dort die Mehrheit haben, brachten gestern eine Resolution ein, wonach die Politikerin ihre Aufgaben in zwei Parlamentsausschüssen verlieren soll. Taylor Greene ist Anhängerin der sogenannten QAnon-Bewegung, die Verschwörungsmythen mit oft rechtsextremem Hintergrund verbreitet. Die Politikerin fiel schon häufig mit rassistischen Kommentaren und Gewaltaufrufen auf. Unter anderem forderte sie, den früheren Präsidenten Obama zu hängen.

