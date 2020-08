US-Präsident Trump ist offiziell der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. Er nahm seine Nominierung in einer Rede im Garten des Weißen Hauses vor rund 1.500 Gästen an.

Seine Rede bildete den Abschluss des Parteitags der Republikaner. Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt am Montag einstimmig aufgestellt. Sein Herausforderer bei den Demokraten ist der frühere Vizepräsident Biden.



Trump sagte, die Wahl werde darüber entscheiden, ob der amerikanische Traum gerettet oder durch eine sozialistische Agenda zerstört werde. Biden sei nicht der Retter von Amerikas Seele - er sei der Zerstörer von Amerikas Jobs.



Am letzten Tag des Parteitags hatten wieder zahlreiche Republikaner zu seiner Wiederwahl aufgerufen, darunter der frühere Bürgermeister von New York, Giuliani, der heute persönlicher Anwalt Trumps ist. Die Tochter des Präsidenten, Ivanka, sagte, Amerika brauche für weitere vier Jahre einen Kämpfer im Weißen Haus.